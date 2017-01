Giani Kirita, suspectat de trafic de droguri, a fost retinut de ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si eliberat ulterior!

Oamenii legii au descins intr-un apartament in care se aflau fostul fotbalist si Viorel Giurea, copatronul firmei Autosoft, foarte buni prieteni, scrie Cancan, in urma cu ceva vreme.



Conform primelor informatii, in urma declaratiilor date in fata anchetatorilor, in aceeazi zi, cei doi au fost lasati in libertate, scapand de masura arestarii preventive.

De asemenea, in dosarul de trafic de droguri in care sunt suspectaţi Giani Kirita si Viorel Giurea ar fi implicate mai multe persoane din showbiz-ul romanesc!

Potrivit surselor cancan.ro, ca sa scape de acuzatii, Giani Kirita a facut mai multe denunturi, purtand chiar si tehnica de filmare a „victimelor” pe care le-a bagat in inchisoare.