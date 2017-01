Putini sunt cei care stiu ca Stefan Birtalan a fost antrenorul Qatarului intre 1995 si 1999 iar performantele nationalei arabe in handbalul masculin nu au intarziat sa apara, iar la aceasta editie a CM a reusit marea surpriza, dupa ce au eliminat Germania, campioana europeana in exercitiu, in faza optimilor de finala.



Prima calificare a Qatarului la un CM a venit in 2003 iar de atunci nu a mai ratat participarea la nicio alta editie a competitiei supreme.

„Nu ma asteptam ca Germania sa fie eliminata de Qatar, echipa care s-a chinuit in faza grupelor. Si mai ales ca a facut asta reusind sa intoarca rezultatul pe final.

Eu sunt unul dintre cei care au inceput o constructie a acestei selectionate, in 1995, dar nu m-am gandit niciodata ca poate ajunge la un asemenea nivel.

Danemarca a jucat mai slab si a prins o Ungarie cu un portar in mare forma.

Din pacate, uitandu-ma la aceste meciuri, situatia noastra este tot mai tragica. Avem foarte putini sportivi legitimati, iar numarul lor scade in loc sa creasca. Ce-i drept, la handbal acest procent este usor in urcare, mai ales la fete. Trebuie sa dezvoltam mai mult acest sport pentru a atrage cati mai multi copii. Noi suntem singura tara campioana mondiala de patru ori care nu a reusit sa organizeze niciodata o editie de campionat mondial!”, a declarat Stefan Birtalan, in cadrul emisunii „Executii in direct”.