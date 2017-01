EXCLUSIV / Detalii despre al doilea volum pe care Lucian Ionescu il va lansa in memoria lui Nicolae Manea

Invitat in studioul Sport Total FM, miercuri 18 ianurie 2017, Lucian Ionescu, directorul de imagine al echipei FC Voluntari, dar un rapidist declarat, a vorbit, printre altele, despre cel de-al doilea volum pe care il va lansa in memoria celui care a fost Nicolae Manea, fostul jucator, antrenor si conducator al Rapidului, decedat la 15 decembrie 2014.

„Am spus de la inceput ca vor fi doua parti. Nae Manea a avut o cariera fabuloasa ca jucator si ca antrenor, nu am vrut sa inghesui totul intr-un singur volum. Primul volum se termina atunci cand el agata ghetele in cui.

Titlul celui de-al doilea volum va fi „Descult pe sine visinii”. Noi rapidistii am fost masochisti, pentru ca ne placea suferinta. Titlul se refera la suferinta pe care o induri atunci cand pasesti pe pietrele acelea dintre sine, asteptand locomotiva aia.„, a declarat Lucian Ionescu, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Primul volum, intitulat „Zambetul Legendei”, a fost lansat la un an si trei luni de la tragica disparitie a lui Nae Manea. O biografie a unuia dintre cei mai mari fotbalisti pe care i-a avut Rapid si care a fost, dupa cum a declarat Viorel Kraus, “unul dintre cei trei jucatori de banda stanga a Rapidului, care puteau invinge orice echipa, alaturi de Ionica Bogdan si Stefan Filoti”