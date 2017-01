Finantarea echipelor de fotbal din Liga 2 de catre consiliile judetene este o problema tot mai acerba in acest inceput de an. Una dintre echipele care acuza aceasta situatie este Dacia Unirea Braila.



„Nu pot sa aduc pe cineva la Braila din cauza bugetului, care nu e aprobat. Pentru noi e un mod de a trai, ne-am obisnuit cu situatia asta de ani de zile. Numeric stam ok, 24 de jucatori, astfel ca acest capitol nu mai este atat de important. Eu cred ca vom face fata cu acest lot sa ne mentinem in Liga 2.

Prin bunavointa domnului Carligea, cantonamentul e platit si il vom urma cu strictete. Sa vedem ce va fi de acum incolo. Miercuri plecam in cantonament, la Poiana Brasov, 10 zile, iar pe 4 ne vom intoarce.

Noi nu avem probleme cu jucatorii Under 21, dar o problema ar fi locul de baraja, care, dupa cum ati vazut, nu are nicio sansa in fata niciunei echipe din primul esalon. Deci promovarea a trei echipe direct ar fi o modificare benefica acestui esalon secund.”, a declarat Alin Panzaru, antrenorul echipei brailene, la „Trafic sport”.