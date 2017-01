Gigi Becali a povestit cum au descurs negocierile pentru transferul lui Constantin Budescu, pe care il acuza ca a profitat de discutii pentru a obtine un salariu mai mare de la Astra.



„Eu nu am trait in viata mea asa ceva. Vineri am vorbit cu el, mi-a spus ce conditii are – salariu de 20 de mii de euro, 200 de mii la semnatura, plus un bonus de 100 de mii pe an. Am zis gata, el a spus ii trimit contractul. L-am chemat pe Argaseala la 12 noaptea, a facut contractul pana la 3 dimineata, apoi i l-am trimis. Dar dupa aceea mi-a spus ca vrea sa se mai consulte cu familia si astea.

Eu cred ca el le-a aratat contractul celor la Astra, ca uite ce imi ofera. Eu astazi i-am dat un ultimatum lui Budescu. El nu mi-a raspuns la telefon. L-am sunat pe Lovin si i-am spus sa ii zica lui ca trebuie sa imi raspunda pana la ora 4. Nu mi-a raspuns, la revedere. Gata, Steaua nu mai exista pentru el. Nu poti sa faci performanta cu asa caractere.

Budescu ar fi castigat la noi 3,2 milioane de euro, ca taxele eu le platesc pentru el, el ia pensie, nu eu. 3,2 milioane brut si 1,9 milioane net„, a declarat Becali la DigiSport.