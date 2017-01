Lui Mischa Zverev nu ii vine sa creada ca l-a eliminat de la Australian Open pe liderul clasamentului mondial. Acesta a declarat ca nu a fost constient de unele puncte pe care le-a reusit, iar in urmatoarea faza a competitiei, i se va indeplini un vis, daca il va intalni pe Roger Federer.

„Sincer, nu stiu cum am reusit. Am fost ca intr-o coma mica. Nu stiu cum am reusit unele puncte. Dar am reusit. Acest succes inseamna extrem de mult pentru mine si inseamna foarte mult pentru mine faptul ca am toata familia aici, sustinandu-ma. Fratele meu (Alexander) ma inspira pentru ca joaca foarte bine si ma motiveaza sa joc la cel mai bun nivel. Totul pare ireal. Poate sa joc cu Roger (in sferturi) ar fi un vis devenit realitate”, a declarat Mischa Zverev.

Liderul clasamentului mondial a declarat ca nu a jucat asa cum ar fi trebuit si ca nu este nicio tragedie, el trecand prin infrangeri la fel de dure.

„La turneele cele mai mari vrei sa joci cel mai bine. Nu a fost asa acum, dar se mai intampla. Am mai inregistrat infrangeri dure in trecut si mi-am revenit. Chiar daca treceam de aceasta faza, pe partea mea de tablou se afla Roger si trei jucatori din top zece. Nu exista o siguranta ca voi trece mai departe”, a declarat si Andy Murray, conform Digi Sport.