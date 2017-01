Real Madrid a incheiat turul de campionat pe primul loc in clasament

Formatia lui Zinedine Zidane a disputat sambata, meciul impotriva echipei Malaga, contand pentru etapa cu numarul 19 in Primera Division.

Real Madrid a invins Malaga cu scorul de 2-1 si si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul campionatului Spaniol de fotbal. Golurile madrilenilor au fost marcate de catre Sergio Ramos in prima parte a acestei partide, urmand ca in repriza secunda oaspaetii sa reduca din diferenta prin reusita lui Juanpi.

Astfel, madrilenii au facut 43 de puncte in clasament, dupa 18 meciuri jucate si au devenit campionii de iarna din La Liga.