Razvan Marin a debutat cu o infrangere la Standard Liege

Partida s-a incheiat cu scorul de 3-0 in favoarea oaspetilor aflati pe primul loc in clasament, iar romanul a fost introdus in teren in minutul 80, in locul lui Cisse, cand tabela arata deja rezultatul final.

Pentru Bruges au marcat: Vossen ’22, Vormer ’66 si Wesley ’70.

Standard Liege se situeaza pe locul 9 in clasamentul primei ligi belgiene, cu 31 de puncte obtinute in 21 de meciuri jucate.