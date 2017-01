Programul etapei a treia din cadrul Cupei Africii pe Natiuni

Etapa a treia a Cupei Africii pe Natiuni se desfasoara pe parcursul a patru zile, fiecare grupa disputandu-si meciurile in zile distincte. Duminica, se vor lupta primele doua clasate in grupa A, iar luni, Senegal va intalni Algeria in grupa B. In grupa C, prima clasata va intalni echipa din coada clasamentului, iar Egipt va incerca sa-si recapete primul loc in grupa D.

Grupa A

Duminica, 22 ianuarie

21:00 Camerun – Gabon

21:00 Guinea-Bissau – Burkina Faso

Clasament: 1. Camerun 4p, Gabon 2p, Burkina Faso 2p, Guineea-Bissau 1p

Grupa B

Luni, 23 ianuarie

21:00 Senegal – Algeria

21:00 Zimbabwe- Tunisia

Clasament: 1. Senegal 6p, 2. Tunisia 3p, 3. Algeria 1p, 4. Zimbabwe 1p

Grupa C

Marti, 24 ianuarie

21:00 Maroc – Coasta de Fildes

21:00 Togo – RD Congo

Clasament: 1. RD Congo 4p, 2. Maroc 3p, 3. Coasta de Fildes 2p, Togo 1p

Grupa D

Miercuri, 24 ianuarie

21:00 Egipt – Ghana

21:00 Uganda – Mali

Clasament: 1. Ghana 6p, 2. Egipt 4p, 3. Mali 1p, 4. Uganda 0p