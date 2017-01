Garbine Muguruza a eliminat-o pe Sorana Cirstea de la Australian Open si s-a calificat in sferturile de finala. Aceasta a declarat ca a facut un joc bun si considera ca a atins o noua performanta, iar despre Sorana a marturisit ca este o jucatoare puternica.

„A fost un meci important pentru mine. E prima data cand ajung în sferturi la Australian Open. De fiecare data vin aici motivata.

E deja o performanta sa fiu in sferturi. M-a ajutat mult victoria de la Roland Garros, am capatat mai multa incredere. Sorana e o jucatoare puternica, ma bucur ca am reusit sa castig.

Jocul meu a aratat bine, fac tot posibilul sa reduc numarul greselilor nefortate”, a declarat Garbine Muguruza, conform gsp.ro.