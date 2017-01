Echipa braziliana Chapecoense a disputat primul meci pe teren propriu, dupa aproape doua luni de la tragedia aviatica din Columbia. Partida amicala impotriva formatiei Palmeiras s-a incheiat la egalitate, cu scorul de 2-2.

Pentru echipa gazda au marcat Douglas Grolli si Amaral, jucator imprumutat chiar de la Palmeiras. Meciul a fost intrerupt in minutul 71 pentru comemorarea celor 71 de victime ale accidentului cumplit petrecut in Columbia, moment in care tot stadionul s-a ridicat in picioare si a aplaudat cu ochii in lacrimi.