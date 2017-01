Florin Andone, atacantul roman al clubului Deportivo la Coruna, a vorbit despre evolutiile echipei sale si a marturisit ca primul gol marcat in tricoul actualei formatii, i-a deschis apetitul si a continuat sa inscrie.

“Prima parte a meciului a fost destul de slaba pentru noi, desi am reusit sa ne revenim in repriza secunda. In ultimele minute am fost aproape sa castigam.

Pentru mine, primele 10 meciuri au fost complicate, dar dupa golul marcat impotriva celor de la Granada am inceput sa marchez, iar acum deja am facut-o de sapte ori. Cred ca e o statistica buna. Nu m-ar deranja ca pana la finalul sezonului sa marchez de 14 ori, cu ajutorul muncii pe care o depun si a increderii pe care o primesc din partea staff-ului.

Cred ca trecem printr-o forma buna de doua luni. Am inceput slab, dar acum ne-am revenit. Trebuie sa profitam de aceasta perioada. Meritam sa fim mai sus in clasament si avem tot ce ne trebuie sa ajungem acolo”, a declarat Andone, conform Dolce Sport.