Aurel Ticleanu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre revenirea sa in cadrul Federatiei Romane de Fotbal si despre planurile sale de viitor in vederea dezvoltarii fotbalului romanesc.

„Imi doream sa mai raman in Qatar, pentru ca treaba mergea foarte bine. Cu toate ca am crezut ca voi duce contractul pana la capat, uite ca am fost surprins de decizia seicului. Acum doua zile am aflat ca l-au dat afara si pe Tade, care marcase meci de meci. Nu stiu care e motivul. Eu il cunosteam si am jucat cu el pe pozitii care erau aproape de calitatile lui si uite ca a fost golgheter.

Nu am niciun regret ca am plecat in Qatar, pentru ca usor, usor la Federatie incepusem sa devin ca un profesor. Am trecut in iarba si mi-am dovedit mie insumi ca nu sunt atat de ruginit, mi-am reactivat reflexele. Am reusit sa fac dintr-o echipa cu mari probleme, una care sa joace si sa castige. Datorita rezultatelor mele, altfel vorbesc tinerii mei colegi pe acolo pe la Federatie. Acum parca sunt mai aproape de ei, mai uman, se uita lumea cu ceva mai mult respect la mine.

Ma intorc la un grup de baieti tineri, care au si reusit sa faca multe. Ma intorc acolo si incercam sa ducem la capat proiectele pe care le-am inceput. Nu ma intorc in zona de scouting. Este mare nevoie pe zona aceasta a scolii de antrenori, la copii si juniori, filosofia Federatiei, principiile scolii de copii si juniori. O sa mergem sa stam de vorba cu ei, o sa avem cam o suta de astfel de deplasari. O sa dau o mana si pe partea loturilor nationale. Suntem destul de putini si este mult de munca.

Meseria de antrenor este o meserie in care ai nevoie de imaginatie, de un stil propriu.”, a declarat Aurel Ticleanu, in cadrul emisiunii Liga de weekend.