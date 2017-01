CSU Sibiu a castigat sambata, partida impotriva formatiei CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 87-61, contand pentru etapa cu numarul 16 a Ligii Nationale de baschet.

Pentru sibieni, acesta victorie reprezinta un pas important in vederea calificarii in prima grupa valorica. CSU Sibiu si-a luat revansa, dupa ce in tur Dinamo a obtinut cele doua puncte din aceasta intalnire.

”Mi-a fost teama de meciul acesta, dupa infrangerea de la Dinamo, si, o data arsi, suflam si in iaurt. Baietii s-au miscat destul de bine in aparare, dar nu suficient in atac, de aceea am fost si suparat pe ei, pe multe dintre faze, dar e greu sa faci si aparare buna si atac. Ma bucur insa de cele 10 victorii iar de acum incolo, orice victorie facem inseamna calificarea in primii 6, asa ca urmatoarele trei meciuri vor fi, fiecare in parte, o finala pentru noi. Igor Mijajlovic si Bogdan Popescu nu au jucat pentru ca sunt accidentati si s-ar putea sa nu ii putem folosi curand. Sper ca pana la meciul de acasa, cu BC Mures, sa putem sa il recuperam macar pe unul dintre ei. Nu sunt accidentari foarte grave, nu sunt de nerecuperat, dar as fi preferat sa nu fie”, a declarat Dan Fleseriu, antrenorul BC CSU Sibiu, conform Dolce Sport.

Formatia CSU Sibiu se afla pe locul 3 in clasamentul Ligii Nationale, cu 26 de puncte obtinute in 16 meciuri jucate. De cealalta parte, Dinamo este pe penultimul loc, cu doar 10 puncte.