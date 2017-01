Concordia Chiajna a remizat in meciul de pregatire impotriva echipei Kuban Krasnodar

Dan Alexa, antrenorul formatiei ilfovene Concordia Chiajna, a vorbit dupa egalul obtinut in cantonamentul din Antalya, impotriva echipei Kuban Krasnodar, scor 1-1.

Noul tehnician al Concordiei a marturisit ca Nelut Rosu e ca si plecat de la echipa, dar isi pune toate sperantele in cei care il vor inlocui.

”Eu cred ca pe Rosu il pierdem, este si dorinta lui de a se transfera, este in ultimele 6 luni, am inteles ca are o oferta mult mai buna de la Viitorul si cluburile se vor intelege. Ne va lipsi foarte mult pentru ca e unul dintre cei mai buni mijlocasi din Romania, dar eu cred ca cei care-l vor inlocui o sa o faca bine”, a declarat Dan Alexa.

Unicul gol al ilfovenilor a fost marcat de catre Ciobanu, iar Ovidiu Herea a ratat un penalty pe finalul primei reprize. Dan Alexa a trimit in teren urmatoarea formula: Draghia, Dobrosavlevici, Albu, Bucurica, Melinte, Barboianu, Cristescu, R. Costin, Herea, Grădinaru, Munteanu, iar dupa pauza, au mai jucat: Balgrădean, Rasdan, Novacek, O. Marin, Asanache, Feussi, Rosu, Fota, Pena.

”Chiajna trece in momentul asta printr-o transformare. Ne dorim foarte mult sa intinerim echipa, dar nu in detrimentul rezultatelor, obiectivul principal este salvarea de la retrogradare. Au fost doua jocuri bune, baietii se antreneaza foarte bine si evolutia lor imi da sperante pentru campionat.

Mai incercam sa aducem jucatori, nu mai mult de doi, si eu cred ca lotul e definitivat pentru acest inceput de retur. Eu am semnat pe 2 ani si jumatate, obiectivul imediat este salvarea de la retrogradare si intinerirea echipei, sa pregatim un nucleu pentru sezonul viitor, cei cu experienta ne pot ajuta si acum si pe viitor”, a declarat Dan Alexa, conform Digi Sport.