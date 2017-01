Au mai ramas patru. Invingatorii merg in Texas, invinsii pleaca spre Florida

Patru echipe au mai ramas in competitie pentru visul cel mare, inelele de campioni in NFL. New England Patriots a fost ultima dintre cele patru care a jucat un Superbowl, Atlanta Falcons nu a ajuns niciodata in marea finala, iar Pittsburgh Steelers si Green Bay Packers s-au infruntat in ultimul act acum sase sezoane.



Prima finala de conferinta se joaca in NFC, in Georgia Dome, unde Atlanta Falcons o primeste pe Green Bay Packers. Falcons este la a treia prezenta in finala de conferinta, dupa ce pe primele doua le-a pierdut fara drept de apel. In sezonul 2004-2005, Atlanta pierdea cu 27-10 in fata Philadelphiei Eagles, pentru ca in sezonul 2012-2013, echipa pregatita la acea vreme de Mike Smith sa piarda cu 28-14 in fata lui San Francisco 49ers, formatie ce avea sa piarda si Superbowl-ul.

Rivala din finala de conferinta pentru Falcons este o echipa mai obisnuita cu aceasta faza a play-off-ului, Green Bay Packers. Branzarii au ajuns de 7 ori in finala de conferinta, iar in patru dintre situatii au si mers mai departe. Prima finala de conferinta jucata de Green Bay a fost in sezonul 1967-1968, cand Packers a trecut cu 28-7 de Los Angeles Rams. Branzarii au jucat ultima finala de conferinta in sezonul 2014-2015, cand Green Bay a pierdut cu 28-22 in fata lui Seattle Seahawks, dupa prelungiri.

Echipele care joaca in aceasta seara finala NFC s-au mai intalnit de trei ori in play-off:

1995 – 1996(wildcard): Green Bay Packers 37-20 Atlanta Falcons

2002 – 2003(wildcard): Atlanta Falcons 27-7 Green Bay Packers

2010 – 2011(Divisional): Green Bay Packers 48-21 Atlanta Falcons

Duelul dintre Green Bay Packers si Atlanta Falcons este programat in aceasta seara de la ora 22.10, arbitrul fiind Bill Vinovich. Oficialul a condus Superbowl-ul cu numarul 49, in care New England Patriots a invins cu 28-24 pe Seattle Seahawks.

Al doilea duel pentru un loc in Superbowl este cel de pe Gillette Stadium din Foxboro, unde New England Patriots primeste vizita lui Pittsburgh Steelers. Formatia pregatita de Mike Tomlin are 15 prezente in finala de conferinta si de opt ori a ajuns in Superbowl. Prima prezenta in ultimul act din NFC pentru Pittsburgh s-a inregistrat in sezonul 1972-1973, cand otelarii pierdeau cu 21-17 in fata lui Miami Dolphins. Ultima finala de conferinta jucata de Ben Roethlisberger si colegii sai a fost in sezonul 2010-2011, cand a trecut cu 25-19 de New York Jets.

Rivala din finala NFC, New England Patriots, are 12 prezente in finala de conferinta si noua victorii. Ca o coincidenta, prima rivala din finala de conferinta pentru New England a fost aceeasi ca si pentru Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins, numai ca patriotii i-au invins cu 31-14 pe delfini, in sezonul 1985-1986. Ultima finala de conferinta jucata de patrioti a fost in sezonul trecut, cand New England a pierdut cu 20-18 meciul jucat in compania lui Denver Broncos.

New England Patriots si Pittsburgh Steelers s-au mai intalnit in play-off-ul NFL de alte patru ori in istorie:

1996 – 1997(divisional): New England Patriots 28-3 Pittsburgh Steelers

1997 – 1998(divisional): Pittsburgh Steelers 7-6 New England Patriots

2001 – 2002(Conference): New England Patriots 24-17 Pittsburgh Steelers

2004 – 2005(Conference): New England Patriots 41 – 27 Pittsburgh Steelers

A doua finala de conferinta este programata luni dimineata, cu incepere de la ora 01.40, iar partida din Foxboro il are arbitru principal pe Terry McAulay. Oficialul are trei Superbowl-uri la activ:

Superbowl 39: New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles

Superbowl 43: Pittsburgh Steelers 27-23 Arizona Cardinals

Superbowl 48: Seattle Seahawks 43-8 Denver Broncos.

