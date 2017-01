Astra Giurgiu a invins in al treilea meci de pregatire al cantonamentului din Cipru, disputat impotriva formatiei din prima liga rusa Ural Ekaterinburg, scor 4-2.

Pentru giurgiuveni au marcat: Daniel Niculae (’22), Belu (’54), Dandea (’57), Ionita (’77).

Marius Sumudica a trimis la inceputul acestei partide urmatoarea formatie:

Lung – Geraldo, Sapunaru, Fabricio – Stan, Boubacar, Lovin, J. Morais – Teixeira, D. Niculae, Balaure.

In repriza secunda au mai evoluat urmatorii jucatori: Gavrilas, Belu, Dandea, Ricardo Alves, Butean, Moise, Boboc, Ionita, Nicoara, Boudjemaa, Bus, Florea, Pitian si Sumudica jr.

„A fost un meci mai dificil, ne-au pus si ei probleme, dar am reusit sa ne impunem, marcand, din nou, de patru ori. Crestem de la meci la meci, ne-am antrenat foarte bine, iau in calcul chiar sa mai prelungim cantonamentul cu cateva zile, functie de ce se intampla in tara, cu vremea, cu starea terenurilor. Vom juca miercuri cu Pogon Szczecin, apoi, joi, cu ucrainenii de la Zirka, iar in functie de decizia privind revenirea in tara, vom mai juca un meci sau nu”, a declarat Marius Sumudica, conform Digi Sport.