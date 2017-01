Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Ilie Nastase, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca Sorana Cirstea, singura jucatoare romana calificata in optimile de finala ale probei de simplu la Australian Open, poate ajuta Romania in meciul din 11-12 februarie, cand este programata intalnirea cu Belgia din turul I al Grupei Mondiale II.



El a adaugat ca nu avut niciun conflict cu Sorana Cirstea, chiar daca in presa sportiva au aparut anumite declaratii dupa preluarea postului de capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei. In luna octombrie a anului trecut, Sorana Cirstea afirmase ca numirea lui Ilie Nastase in locul Alinei Tecsor in postura de capitan nejucator este ”ciudata” si ”suspecta”.

„Ma bucur pentru Sorana ca s-a calificat. Eu nu am avut niciodata nimic cu ea, ce sa am? Din pacate se cauta scandalul in presa. Daca joaca bine, eu ma bucur. Uite, vine meciul acum cu Belgia si ea ne poate ajuta. Federatia i-a trimis deja convocarea, e deja in lot. Avem nevoie de ea mai ales acum in situatia asta, ca in afara de Halep, inteleg ca e accidentata si Niculescu. Repet, eu nu am nimic cu Sorana si cu nimeni. Pe mine m-a rugat Tiriac sa vin sa ajut la Fed Cup si o sa stau si eu acolo pe scaun. Nu am luat locul nimanui, asta trebuie sa inteleaga toata lumea”, a explicat Nastase.

Fostul tenisman a mentionat ca rezultatul Soranei Cirstea din turul trei este cu atat mai notabil cu cat nu se astepta multa lume ca ea sa ajunga pana in optimile de finala ale turneului Australian Open. „Este foarte bine ca avem o reprezentanta in optimile de finala, ma bucur pentru Sorana. E cu atat mai important cu cat nu cred ca se astepta multa lume ca ea sa ajunga aici. inainte de inceperea turneului nu avea prea multe sanse sa joace in optimi”, a mentionat Ilie Nastase.

Sorana Cirstea s-a calificat, vineri, la Melbourne, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe americanca Alison Riske, in doua seturi, cu 6-2, 7-6 (2).

Cirstea (26 ani, 78 WTA) a reusit cel mai bun rezultat al sau la Melbourne, dupa doua prezente in turul al treilea, in 2012 si 2013. Cea mai buna performanta la un turneu de Mare slem pentru ea ramane sfertul de finala din 2009, de la Roland Garros.

Sorana Cirstea, care si-a asigurat un cec de 220.000 de dolari australieni si 240 de puncte WTA, o va intalni in optimi pe castigatoarea dintre letona Anastasija Sevastova (cap de serie numarul 32) si spaniola Garbine Muguruza, a saptea favorita.

Meciul Romania — Belgia, din turul I al Grupei Mondiale II a Fed Cup va avea loc in perioada 11-12 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti.