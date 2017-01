Programul optimilor de finala la Campionatul Mondial de handbal masculin. UPDATE / Norvegia, prima sfert-finalista!

Vineri s-a incheiat faza grupelor de la Campionatul Mondial de handbal masculin, iar sambata au debutat meciurile din faza optimilor.



O singură echipa europeana, Polonia, a ratat calificarea in optimile de finala, celelalte 13 reprezentative continentale care au luat startul urmand a evolua in prima faza eliminatorie a competitiei.

Meciurile vor avea loc sambata si duminica, iar castigatoarele se vor califica in sferturile de finala, programate in 24 ianuarie, in care se va lupta pentru semifinale. Acestea vor avea loc in 26 si 27 ianuarie, meciul pentru medalia de bronz in 28 ianuarie, iar cel pentru titlul mondial in 29 ianuarie.

Programul optimilor Campionatului Mondial de handbal masculin 2017

21 ianuarie

ora 17.00: Norvegia -Macedonia 34-24

ora 19.00: Franta – Islanda (Dolce 2

ora 21.45: Rusia – Slovenia (Dolce 2)

ora 21.45: Brazilia – Spania (Dolce 3)

22 ianuarie

ora 17.00 Belarus – Suedia (Dolce 3)

ora 17.00 Ungaria – Danemarca (Dolce 4)

ora 19.00: Germania – Qatar (Dolce 3)

ora 21.45: Croatia – Egipt (Dolce 3)

Ultimele clasate din fiecare grupa vor juca in ”Turneul presedintelui”, pentru locurile 21-24 (semifinale: Japonia – Angola, Chile – Bahrein, finala, finala mica).