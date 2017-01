Florin Andone a inscris al 7-lea sau gol pentru Deportivo! VIDEO

Florin Andone a inscris un nou gol pentru echipa sa, Deportivo La Coruna, care a remizat vineri seara, scor 1-1, in deplasarea de la Las Palmas, in primul meci al etapei a 19-a. Integralist, romanul a egalat in minutul 69, dupa o pasa a lui Emre Colak.



Scorul fusese deschis in minutul 13, de Mateo Ezequiel Garcia. Gazdele au terminat meciul in 10 jucatori, dupa ce capitanul Aythami Artiles a primit doua cartonase galbene in minutele 73 si 77.

Dupa acest meci, atacantul roman a ajuns la 7 goluri in 21 de partide in acest sezon, fiind peste Neymar, Gareth Bale sau Karim Benzema in clasamentul golgheterilor. Echipa sa ramane pe locul 15, cu 19 puncte, la 7 puncte peste linia retrogradarii.