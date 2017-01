Finalistii ultimei editii a CM, eliminati in sferturile de finala ale Mastersului londonez!

Campionul mondial in exercitiu, englezul Mark Selby, si chinezul Ding Junhui, finalistul editiei din 2016 a Campionatului Mondial, sunt ultimele doua nume mari care au parasit, vineri, editia din acest an a prestigiosului turneu organizat in incinta Palatului Alexandra din Londra!



Selby, alias „Bufonul din Leicester”, de trei ori castigator al turneului, nu s-a ridicat la nivelul asteptat si a pierdut cu 6-3 in fata lui Barry Hawkins, finalistul editiei trecute, desi ultimul sau frame castigator a fost de peste 100 de puncte, al 453-lea al carierei.

In ultimul sfert de finala programat in aceeasi zi, dar in sesiunea de seara, englezul Joe Perry i-a aplicat o corectie dura chinezului Ding Junhui, pe care l-a invins cu un neverosimil 6-1. Jucatorul asiatic, poreclit „Clopotelul”, are in palmares trofeul, adjudecat la editia din 2011.

Sambata, de la ora 15:00, in prima semifinala se vor duela Ronnie O’Sullivan si Marco Fu, iar Barry Hawkins si Joe Perry vor disputa a doua semifinala, de la ora 21:00.