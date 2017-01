Liderul galeriei Pandurii, Vali Peptanatu a vorbit despre suportul pe care il va mai acorda eschipei gorjene, in insolventa, cu sanse mari de a intra in faliment. Peptanatu a vorbit din nou despre posibilitatea ca impreuna cu fosti conducatori ai echipei sau antrenori sa sustina o noua echipa din esaloanele inferioare pentru a o duce pana in prima liga.



„Nimeni nu digera situatia in care a ajuns echipa noastra, aceasta fiind singura echipa de fotbal din municipiu, nici de handbal si nici de baschet. Sunt sanse sa terminam campionatul, dar nu asta e problema, ci aprobarea planului de reorganizare.

Nu am inteles de ce jucatorii tineri de viitor au fost cedati liberi de contract. Rapidul a intrat in faliment pentru o suma mult mai mica, ganditi-va la asta! Pandurii are 6-7 milioane datorie per total. Cine sa se bage sa salveze echipa?

Noi vrem ca Tg. Jiu sa nu ramana fara echipa de fotbal, mai ales dupa ce se va finaliza constructia stadionului. Impreuna cu Mihai Prunariu, fostul nostru presedinte, vom incerca sa preluam o echipa din esalanoale inferioare pentru a o duce in prima liga sau sa facem un club sportiv nou.”, a declarat Peptenatu, la „Fotbal la matineu”.