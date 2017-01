Antrenorul secund al formatiei Luceafarul Oradea, Ioan Pap-Deac, a vorbit despre pregatirea pe care echipa oradeana o face in aceasta perioada, la Baile Felix, si despre programul din luna februarie, in care jucatorii lui Cristian Luput vor efectua numai putin de sase jocuri de verificare.



„Pregatirea am inceput-o pe 9, iar acum suntem in cantonament, in Baile Felix. Avem conditii foarte bune, iar jucatorii sunt cu banii la zi.

Ne bucuram ca am putut sa-l pastram pe Sergiu Arnautu si, mai mult, am reusit sa aducem niste jucatori care sa ne intareasca posturile deficitare.

Sa nu uitam ca portarul Pap (ASA) si Pacurar (Pandurii) au plecat in Liga 1, iar asta ne bucura ca putem sa ajutam fotbalul din primul esalon.

Dupa ce vom incheia stagiul de la Baile Felix, 27 ianuarie, vom avea doua zile libere, dupa care vom avea sase jocuri de verificare, cu Crisul Chisineu Cris (locul 1, Liga a IV-a Arad – 1 februarie), Ripensia Timisoara (locul 3, Liga a III-a, Seria a IV-a – 4 februarie), ASU Poli Timisoara (locul 15, Liga a II-a – 8 februarie), National Sebis (locul 1, Liga a III-a, Seria a IV-a – 11 februarie), Sanatatea Cluj (locul 4, Liga a III-a, Seria a V-a – 15 februarie) si Crisul Santandrei (locul 4, Liga a IV-a Bihor – 18 februarie).„, a declarat „secundul” Ioan Pap-Deac, la „Fotbal la matineu”.