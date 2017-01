Supranumit „Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a vorbit despre situatia in care a ajuns sa se afle Steaua, Gigi Becali, dar si el in raport cu fostii colegi alaturi de care a castigat, in 1986, Cupa Campionilor Europeni.



„Singurul lucru care ma deranjeaza este ca unii isi doresc sa desfiinteze aceasta echipa dorind prin asta o rabunare la adresa lui Gigi Becali. Nu am nimic cu Armata, care si-a facut echipa noua, dar sa desfiintezi un brand in Europa e ceva inimaginabil.

Cum nu a fost Steaua? Vreaus a se clarifice cu toate acest procese si daca nu se ajunge la o impacare atunci fiecare cu drumul lui. Nu ma deranjeaza nici ca Marius Lacatus a decis sa sprijine acea echipa, fiecare cu drumul lui.

Nu am nimic cu Gigi Becali, pentru ca nu a dorit sa ma ajute atunci cu banii pentru apartament. Trei ani de zile am stat in acel apartament, chiria fiind suportata de clubul Steaua. Dupa asta am avut aceasta oportunitate de a-l cumpara de la RAPPS. Patru ani de zile am platit 400 de euro si, din pacate, nu am reusit sa-l cumpar. Pana la urma am cumparat o casuta in Domnnesti si mi-e bine asa.

Genratia 86 s-a rupt in doua pentru ca unii au reusit sa se descurce mai departe, altii nu. Legat de acea renta, am primit un telefon sa ne facem dosarele, de la Carmen Tocala, ca avem sanse sa primim renta de personalitate. Am dat telefoane la Barbulescu, Balan, Radu II, Pistol, sapte insi erau, si le-am spus sa-si faca dosarele. Impreuna cu sotia mea am facut toate aceste dosare si le-am depus. In prima faza trebuia sa existe locuri vacante, iar in momentnul cand cineva deceda altcineva venea in locul respectivului. Eu am fost ales printre primii, pentru ca indeplineam aproape toate criteriile. Cum suntem noi romani, am facut niste declaratii si am deranjat conducerea Academiei Romane, care a spus ca nu mai da mai departe nimic. Ce vina am eu? De Balan mi-a parut rau cel mai mult…„, a declarat fostul mare portar al Stelei si al nationalei Romaniei, Helmuth Duckadam, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.