Pe durata a trei zile, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, in prezenta reprezentantilor companiei olandeze Hypercube, o companie ce are ca scop dezvoltarea unor noi perspective, inovand astfel competitia si care are o exeperienta remarcabila în realizarea unor schimbari competitionale, inclusiv pentru forul continental UEFA, CONCACAF si 9 tari din Europa, s-au discutat probleme cu care se confrunta cluburile de fotbal, incercand sa se gaseasca solutii pentru cresterea atractivitatii sistemelor competitionale.



„Ieri am avut intalnirea a doua cu olandezii de la Hypercube. Ne-au prezentat ceea ce au realizat in urma datelor din partea FRF, in ultimele 45 de zile. Am facut propuneri de noi formate, iar partea olandeza va verifica si analiza cea mai buna solutie.

Peste o luna, 21-22-23 februarie vom avea urmatoarea intalnire cu ei. Trebuie sa le prezentam partea de infrastructura, audientele per meci din 2010 incoace, acestea fiind ultimele data de care ei mai au nevoie. Este vorba despre date de ordin financiar, informatii legate de așezarea populatiei in Romania, informatii care tin de numarul de spectatori si telespectatori din ultimii ani, informatii referitoare la orele cand romanii se uită la televizor si multe altele. Vorbim doar de Liga 1 si Liga 2.”, a declarat Felix Grigore, Manager Competitii FRF, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.