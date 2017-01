Presedintele echipei Dunarea Calarasi, Bogdan Leu, a vorbut despre finantatrea pe care clubul a primit-o in acest sezon din partea Consiliului Local si Consiliul Judetean, dar care in 2017 este oprita, dupa un control al Curtii de Conturi.



„Nu vorbim de sume, dar vorbim despre un control al Curtii de Conturi, care ne-a transmis ca finantarea nu a fost tocmai legala. Noi speram sa nu fie asa, sa primim in continuare finanantare. Acum trebuie sa vedem ce putem indrepta pentru a putea regla si a intra in legalitate.

In acest moment, finantarea este oprita! Din acest motiv, nu mai putem sa plecam in cantonament, ca nu avem cu ce. Suntem la zi cu toate platile si putem functiona inca o luna fara probleme. Am discutat cu ei si le-am spus exact cum stau lucrurile. Unii au dorit chiar sa joace gratis pana in vara …

Clubul nostru primea o cotizatie din partea membrilor cotizanti, adica CJ si CL, cotizatie care nu este legala din punctul de vedere al Curtii de Conturi. Voi gasi cadrul legal pentru a primi in continuare finantare, va asigur!”, a declarat Bogdan Leu, la „Fotbal la matineu”.