Despre prima intalnire pe care reprezentantii Ligii a II-a in Comitetul Executiv al FRF si presedintii de clubuluri a vorbit si Attila Karda, presedintele Olimpiei Satu Mare.



„La intalnirea pe care am avut-o la FRF am discutat despre dezvoltarea Ligii a 2-a pe parte de marketing, cu acea firma olandeza, de un slogan, de un nou format, de o noua sigla, tricolora, dar ne-a interesat reducerea taxelor catre FRF si catre Comisia Litigiilor. S-a mai discutat problema licentelor Pro din Liga 2, sa micsoram numarul jucatorilor sub 21, adica in loc de trei sa avem doi, rapoartele electronice ale arbitrilor si observatorilor sa fie separate si din sezonul urmator sa promoveze trei echipe direct in Liga 1.

Legat de echipa, speram sa semnam azi sau miane cu doi jucatori, cu nume, asta e clar.”, a declarat Attila Karda, presedintele Olimpiei Satu Mare, la „executii in direct”.