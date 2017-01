Unul dintre cei doi reprezentanti ai echipelor din Liga 2 in Comitetul Executiv al FRF, Stefan Stana, a vorbit despre prima intalnire in 2017 pe care a avut-o cu cativa presedinti de cluburi din esalonul secund.



„Joi am avut o sedinta de lucru la care au particpat aproximativ opt reprezentanti ai echipelor in care s-a discutat despre problemele cu care se confrunta Liga a II-a, de fata cu secretarul adjunct, Gabi Bodescu. In 17 sau 18 februarie vom avea o noua sedinta, dar cu toti presedintii de cluburi. Probabil ca ne vom vedea undeva in centru tarii, sa fie accesibil pentru toata lumea.

Vom vorbi despre aceste probleme dupa urmatoarea sedinta. Vom vorbi despre taxele de viza anuala si de joc, care sa fie reduse, sa ramana o cota unica pentru sanctiuni sau introducerea unei rubrici in raportul de arbitraj pentru delegati, in foaia de joc, iar acesti delegati sa semneze daca e de acord cu ceea ce a scris arbitrul sau nu si sa argumenteze.

Personal, ma recuperez, imi este mai bine. Usor-usor intru in linie dreapta.

Legat de Metalul Resita, sa speram ca vom iesi din insolventa, dupa ce vom primi banii de pe urma transferurlui lui Vatajelu, sa avem o echipa care sa poata atrage mai usor jucatorii.”, a declarat Stefan Stana, care este si presedintele Metalului Resita, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.