Cirstea o infrunta pe Muguruza, dupa ora 7:00, in optimi la Australian Open. Tecau si Mergea deschid ziua

In cea de-a treia optime de finala a primul turneul de Grand Slam al anului se vor intalni romanca Sorana Cirstea si iberica de origine venezueleana Garbine Muguruza, partida urmand a se disputa pe Margaret Court Arena, nu mai devreme de ora 7:00 (ora Romaniei).



Sorana va evolua in premiera in aceasta faza a primului tunruel de Grand Slam al anului si n-a mai intalnit-o niciodata pe Garbine Muguruza, jucatoare care si-a egalat, la aceasta editie, cea mai buna performanta de la Melbourne, dupa editiile din 2014 si 2015.

Câștigătoarea meciului se va duela aproape sigur cu lidera mondiala si detinatoarea trofeului, nemtoaica Angelique Kerber, care va juca in optimi, in al doilea meci al sesiunii de seara, contra americancei Coco Vandeweghe.

Ziua pe Margaret Court Arena va fi deschisa, de la ora 2:00, de catre Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, care ii vor infrunta pe australienii Marc Polmans si Andrew Whittington. De la aceeasi ora, pe Hisense Arena, Florin Mergea si Dominic Inglot se vor duela cu principalii favoriti ai probei de dublu, Pierre-Hugues Herbert si Nicolas Mahut. In cazul in care Tecau si Mergea vor merge mai departe se vor afla intr-o ipostaza mai rara intalnita, aceea de adversari in sferturile de finala.