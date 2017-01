Begu si Tecau, in turul secund al probei de dublu-mixt, la Australian Open 2017!

Perechea Irina Begu / Horia Tecau s-a calificat, sambata, in turul doi al probei de dublu mixt de la Australian Open.



Irina si Horia s-au impus in primul tur in fata perechii Vania King / Aisam Ul Haq Quershi (Statele United / Pakistan), in doar o ora si un minut, cu 6-3, 6-4.

Cei doi se vor infrunta in faza urmatoare cu perecha Abigail Spears / Juan Sebastian Cabal (SUA / Columbia).

Begu si Tecau nu se afla pentru prima data cand fac echipa. Ei au reprezentat Romania la ultima editie a Jocurilor Olimpice, unde au ajuns pana in sferturi.