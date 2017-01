Razvan Marin a fost prezentat oficial la echipa belgiana Standard Liege, formatie de la care Viitorul va incasa doua milioane si jumatate de euro.

Jucatorul roman a semnat un contract pe patru ani si jumatate si va purta tricoul cu numarul 18 la formatia de pe locul 8 in clasamentul campionatului belgian.

„Am un prieten la Viitorul, Kevin Boli, care mi-a spus foarte multe despre campionatul din Belgia. Am jucat impotriva lui Gent, vara trecuta, in preliminariile Europa League. stiu ca Standard Liege este un club de traditie in Belgia, iar fanii echipei sunt incredibili.

Tatal meu a jucat pentru Steaua si chiar a intalnit Standard in cupele europene. Pentru mine, Gheorghe Hagi este cel mai bun antrenor, m-a invatat foarte multe lucruri, a fost o placere sa lucram impreuna.

Am vazut ca s-au interesat de mine Juventus, Fiorentina, dar Standard este alegerea perfecta pentru mine. Selectionerul Romaniei, Christoph Daum, m-a ajutat foarte mult, promoveaza jucatorii tineri. Asa am ajuns sa debutez cu gol pentru nationala”, a declarat Razvan Marin, conform Dolce Sport.

Olivier Renard, directorul sportiv al clubului Standard Liege, a vorbit despre tanarul mijlocas, considerandu-l pregatit sa contribuie la realizarea obiectivelor echipei belgiene.

„Razvan Marin este un tanar foarte talentat. Foarte multe cluburi europene de top si-au aratat interesul pentru el, dar Razvan a fost atras de proiectul nostru si e sigur ca Standard Liege e clubul perfect pentru a face un nou pas in cariera sa. E foarte incantat ca a ajuns la clubul nostru si e gata sa ajute echipa sa-si indelpineasca obiectivele”, a declarat Olivier Renard, conform sursei citate.