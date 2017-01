Un jucator de la Steaua si-a reziliat contractul si s-a inteles cu o echipa din prima liga cipriota

Bogdan Mitrea si Bojan Golubovic si-au reziliat contractele cu Steaua, iar romanul a ajuns la o intelegere cu o echipa din prima liga a campionatului cipriot.

Fundasul central a semnat vineri dimineata, un contract cu formatia AEL Limassol, aflata pe locul al treilea in clasamentul primei ligi a campionatului de fotbal din Cipru.

Mitrea a bifat 99 de meciuri in Liga I, in care a reusit sa inscrie 20 de goluri. Acesta a fost convocat de cateva ori si la echipa nationala, dar nu a debutat inca, in niciun meci oficial.