Sorana Cirstea si-a aflat adversara in optimile de finala de la Australian Open!

Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Melbourne dupa ce a invins-o pe Alison Riske in doua seturi, cu scorul de 6-3, 7-6 (2).

Romanca va juca in urmatoarea runda a turneului impotriva sportivei din Spania, Garbine Muguruza, care a invins-o pe Anastasija Sevastova (Letonia), cu scorul de 6-4, 6-2. Adversara Soranei se afla pe locul 7 in ierarhia mondiala, la varsta de 23 de ani.

In urma evolutiilor de la Australian Open, sportiva noastra, in varsta de 26 de ani, a urcat cateva pozitii in clasamentul mondial. Aceasta a pornit de pe locul 78 WTA, iar datorita punctelor castigate pana in acest moment, a avansat 20 de pozitii, pana pe locul 58.