Dinamo a castigat amicalul impotriva formatiei Eintracht Braunschweig, cu scorul de 1-0. Ioan Andone a declarat dupa aceasta partida ca a fost un meci greu, iar in legatura cu Adrian Mutu, acesta este de parere ca aduce un plus de imagine echipei.

Golul „cainilor” a fost marcat in minutul 88 de catre Palic, care a transformat un penalty.

Ioan Andone a trimis in teren urmatoarea formula, in prima parte a acestei partide: Branescu – Ceccarelli, Nedelcearu, Maric – Corbu, Nistor, Dudea, Filip – Hanca, Nemec, Rotariu.

„A fost un meci greu, mult mai greu decat cel cu Tianjin. O echipa scurta, agresiva, care nu ne-a permis sa ne facem bine jocul de atac. Ei au avut o pregatire superioara noua. Dar sunt multumit pentru al doilea meci.

Am incercat timp de 60 de minute un sistem nou, 3-4-3. Ca antrenor trebuie sa-i pui pe jucatori in situatii de joc, sa vezi cum se comporta. Eu mi-am propus si in tur sa primim putine goluri, am lucrat si atunci defensiva. Acum imi doresc sa ma asigur in aparare, pentru ca in atac am mai multe solutii.

E un lucru bun ca e si patronul aici, e bine si pentru entuziasmul jucatorilor.

Nu cred ca domnul Badea isi doreste sa revina la Dinamo. Ar fi bine ca Mutu sa ramana, are o imagine buna”, a declarat Andone, conform Dolce Sport.