Golubovic si-a gasit echipa! Atacantul va ramane in Liga I

Dupa ce si-a reziliat contractul cu Steaua, Bojan Golubovic a revenit la CSM Politehnica Iasi, echipa la care a jucat in sezonul trecut.

Atacantul bosniac, in varsta de 33 de ani, a plecat in cantonamentul din Antalya, alaturi de presedintele Florin Prunea. Acesta a marcat in sezonul trecut 13 goluri in tricoul iesenilor, iar noul contract il va semna cat mai curand posibil.

„Astfel, se reface „cuplul” ofensiv Cristea-Golubovic, atat de important in performantele atinse sezonul trecut. In februarie 2016 am fost la un pas de playoff, in 2017 vrem sa mergem cu un pas in plus!

Bine ai revenit, Golu, cu tenacitatea si daruirea cu care ne-ai obisnuit, iti dorim sa ai, in continuare, la fel de multe realizari in tricoul Politehnicii!”, au scris reprezentantii clubului pe site-ul oficial.