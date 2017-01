Ruxandra Dragomir, fosta jucatoare de tenis, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM despre evolutia Soranei Cirstea la Australian Open, dar si despre atitudinea Simonei Halep.

„Am sperat ca Sorana va reusi sa revina acolo unde eu am crezut intotdeauna ca ii este locul. Este adevarat ca pana la numarul unu mai este mult. Ma bucur foarte mult pentru ea ca a revenit.

Sorana are acel joc complet care lipseste de la foarte multe jucatoare, chiar si de la acelea care sunt peste ea in clasament. Are aceasta atitudine care mie imi place foarte mult, are eleganta. Nu vad de ce nu ar putea sa castige si urmatorul tur.

Selectia la FED Cup depinde de noul capitan jucator si de increderea pe care o va avea in Sorana.

Simona nu a fost niciodata foarte concreta in declaratii. Mi-ar fi placut sa aud de la ea ca are forta sa devina numarul unu. Este o jucatoare foarte luptatoare si a ajuns la cel mai inalt nivel. Antrenorul a ajutat-o destul de mult. Nu cred ca niste rezultate slabe ar putea destrama acest cuplu solid, dar Simona este imprevizibila si are personalitate.”, a declarat Ruxandra Dragomir, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.