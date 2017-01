Victorie dupa prelungiri pentru oradeni, care ii apropie de faza a treia din Basketball Champions League!

Dintre cele trei echipe romanesti de baschet care evolueaza in faza a doua a cupelor europene doar CSM CSU Oradea a obtinut victoria ce-i apropie de 16-imile Champions League. Succes obtinut in propria arena in penultima etapa. U Banca Transilvania Cluj-Napoca si BC Mures au pierdut in deplasare in FIBA Europe Cup si nu mai pot emite pretentii la calificare.

Elevii celui mai longeviv antrenor din sporturile de echipa, Cristi Achim, au intrecut pe Kataja Basket din Finlanda dupa prelungiri, 101-91 (45-40, 85-85, 16-16) in grupa B. La capatul unei partide echilibrate, in care vioara intai a fost americanul Zeno, autor a…42 de puncte, secondat de la distanta de Mandache, 14 si Denison, 11 puncte si tot atatea recuperari, double-double. Rezultat care-i mareste considerabil sansele de calificare in faza urmatoare.

Trei echipe si-au asigurat prezenta in 16-imi inaintea ultimei runde, avand 21 de puncte: Le Mans Sarthe (65-73 la Maccabi Rand Media, 19), Pinar Karsiyaka (77-70 cu Himik Iujni) si Umana Reyer Venezia (62-102 la Avtodor Saratov). Pentru locul al patrulea se bat Avtodor, Maccabi si CSM CSU Oradea, care au acumulat 19 puncte. Pozitia aceasta ofera automat calificarea, dar si urmatoarea, in functie de rezultatele din celelalte grupe. Oradenii vor juca saptamana viitoare pe terenul formatiei italiene, israelienii la ultima clasata, Himik, iar rusii la lidera din Franta. Toate vor avea loc la aceeasi ora.

Teamul de langa Somes a cedat la 20 de puncte, 83-103, dupa ce conducea cu 50-45 la incheierea primei reprize cu lidera Pau Orthez, contand pentru grupa O. Cum Alba Fehervar a castigat in deplasare, 97-89, la BK Pardubice, in urma prelungirilor, echipa lui Mihai Silvasan va incheia pe locul al treilea. BC Mures a fost a cincea oara invinsa in grupa K, 79-10, de data asta in fieful turcilor de la BK Gaziantep.