Stelistii se intorc in tara pentru doua zile de pauza, dupa care vor reveni in Antalya. Cinci amicale in cel de-al doilea cantonament

Lotul Stelei se va intoarce in tara, joi seara, dupa un prim cantonament al iernii, efectuat in Antalya, unde au jucat o singura partida amicala, impotriva lui Qarabag, pierduta cu 2-0. Dupa doua zile de pauza, stelistii se vor intoarce in Antalya, unde vor sustine al doilea cantonament din acest inceput de an.



A doua parte a pregatirii se va desfasura intre 22 ianuarie si 4 februarie, perioada in care Steaua va disputa cinci jocuri amicale dupa urmatorul program:

24 ianuarie: Steaua – Vardar Skopje

26 ianuarie: Steaua – Terek Grozny

28 ianuarie: Steaua – Slovan Bratislava

31 ianuarie: Steaua – Wisla Krakovia

02 februarie: Steaua – Hajduk Split