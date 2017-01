Sorana Cirstea, la simplu, Florin Mergea, Horia Tecau, la dublu, figureaza in programul de vineri la Australin Open

Singura reprezentanta a noastra ramasa in competitie pe tabloul de simplu, Sorana Cirstea, locul 78 WTA, va evolua in turul trei al probei in compania sportivei americane Alison Riske (42 WTA). Meciul este programat ultimul pe terenul 2 si va debuta, probabil, in jurul orei 07.00 (ora Romaniei). Cirstea si Riske s-au mai intalnit de tei ori, scorul fiind 2-1 pentru jucatoarea noastra.



In proba masculina de dublu, Florin Mergea si britanicul Dominic Inglot, favoriti 16, vor juca in turul doi in compania perechii franceze Julien Benneteau/Jeremy Chady, in primul meci de pe terenul 8, de la ora 02.00.

De la aceeasi ora, dar pe terenul 20, Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, pereche cap de serie 11, vor intalni in turul doi la dublu cuplul olandez Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop.

In competitie o mai avem pe Raluca Olaru, care face pereche cu Olga Savchuk. In turul secund al probei de dublu feminin, Raluca si Olga se vor duale cu favoritele 11, Raquel Atawo si Yifan Xu, duminica, ora 02:00, ora Romaniei.