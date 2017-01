Clubul Sportiv al Armatei Steaua poate avea o echipa in Liga 1 si chiar in cupele europene, dupa spusele sefului departamentului juridic al FRF, Adrian Stangaciu, acesta demontand astfel o parte din informatiile transmise pana acum in spatiul public.



„Nu exista nicio interdictie din punct de vedere regulamentar. Daca ministerul e capabil sa plateasca jucatorii profesionisti care sa obtina meritul de a se clasa in Liga 1 pe locurile care dau dreptul de participare in competitii europene, nu exista nicio regula care sa interzica participarea in cupele europene„, a declarat Stangaciu la Dolce Sport.

Atat Gigi Becali, cat si purtatorul de cuvant al LPF, Marius Mitran, au sustinut public faptul ca CSA Steaua nu poate detine o echipa in Liga 1.