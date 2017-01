Real Madrid a fost invinsa miercuri, in sferturile de finala ale Cupei Spaniei de catre Celta Vigo, cu scorul de 2-1.

Dupa ce a fost invinsa de Sevilla in campionat, cu acelasi scor, 2-1, si a intrerupt seria de victorii consecutive, Real Madrid a fost invinsa si in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei, de catre Celta Vigo, pe teren propriu.

Oaspetii au deschis scorul in minutul 64 prin reusita lui Iago Aspas, dar dupa doar cinci minute, Marcelo a inscris si a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj, insa, nu pentru mult timp. In minutul 70, Jonny a introdus si el mingea in poarta si a inchis meciul la scorul de 2-1 pentru Celta Vigo.

„Eu sunt responsabil pentru rezultat si trebuie sa gasesc o solutie. Nu am fost surprins de felul in care a jucat Celta, stim ca este o echipa care poate pune dificultati. Nu sunt ingrijorat, desi este un moment prost pentru noi. stim ca putem sa intoarcem rezultatul. Putem sa mergem la Vigo si sa schimbam situatia. (…) FC Sevilla si Celta Vigo ne-au invins si trebuie sa facem o analiza, pentru ca este ceva in neregula”, a declarat Zinedine Zidane, conform Dolce Sport.