Raluca Olaru s-a calificat in runda a doua a probei de dublu de la Melbourne

Raluca Olaru s-a calificat joi, in turul al doilea al turneului Australian Open in proba de dublu, alaturi de Olga Savchuk, dupa ce acestea au invins cuplul Naomi Osaka/Monica Puig in doua seturi, cu scorul de 6-2, 6-4.

Echipa de dublu din care face parte romanca a trecut mai departe in cadrul turneului de la Melbourne, dupa un meci disputat intr-o ora si 19 minute.

In faza a doua a acestei competitii, Olaru si Savchuk se vor intalni cu perechea Raquel Atawo/Yifan Xu (SUA/China).