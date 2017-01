Programul de joi la Campionatul Mondial de handbal masculin. Slovenia poate detrona Spania in ultimul meci

Ultimele meciuri din grupele Campionatului Mondial de handbal masculin se vor disputa joi, cand Slovenia se lupta cu Spania pentru primul loc in grupa B, iar Franta are misiune usoara cu penultima clasata in grupa A.

Grupa A

15:00 Rusia – Brazilia

18:45 Franta – Polonia

21:45 Japonia – Norvegia

Clasament: 1. Franta 8p, 2. Norvegia 6p, 3. Rusia 4p, 4. Brazilia 4p, 5. Polonia 2p, 6. Japonia 0p

Grupa B

15:00 Tunisia – Angola

18:45 Macedonia – Islanda

21:45 Spania – Slovenia

Clasament: 1. Spania 8p, 2. Slovenia 7p, 3. Macedonia 4p, 4. Islanda 3p, 5. Tunisia 2p, 6. Angola 0p.

Grupa C

Clasament: 1. Germania 8p, 2. Croatia 8p, 3. Ungaria 4p, 4. Belarus 2p, 5. Chile 2p, 6. Arabia Saudita 0p

Grupa D

Clasament: 1. Danemarca 8p, 2. Egipt 6p, 3. Suedia 6p, 4. Qatar 4p, 5. Bahrein 0p, 6. Argentina 0p