CSA Steaua a trimis catre FRF si LPF adrese prin care solicita punerea in aplicare a deciziei instantei in privinta dreptului de folosire a numelui Steaua de catre echipa de fotbal a lui Gigi Becali, informeaza digisport.ro.



„Clubul Sportiv al Armatei „Steaua Bucuresti” (CSA) a transmis ieri, 18.01.2017, in mod oficial, prin comandantul clubului, Certificatul de Grefa in Dosarul 31705/3/2015 al Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a IV-a Civila, Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) si societatii comerciale cu care se afla in litigiu, solicitand acestora luarea masurilor legale care se impun in raport de caracterul definitiv al Deciziei civile nr. 989/A/21.12.2016.

Forma finala a acestor adrese a fost stabilita in urma unui proces de analiza si expertizare desfasurat de catre un grup de experti din esaloanele superioare ale Ministerului Apararii Nationale„, se arata in comnunicatul oficial al CSA Steaua.

„Din adresele initiale intocmite la nivelul structurii juridice a clubului, in data de 17.01.2017, a fost eliminat limbajul agresiv, licentios care nu are nici o legatura cu decenta, sobrietatea si cultura organizationala a Ministerului Apararii Nationale.

Pe de alta parte, notificarile, cu continut ultimativ, executoriu, au fost refacute ca adrese de inaintare a certificatului de grefa si pentru ca pâna la primirea motivarii hotarârii judecatoresti procedura executarii silite nu poate fi demarata.

Conducerea CSA „Steaua Bucuresti” va solicita compartimentului juridic din subordine sa formuleze o cerere de urgentare a motivarii hotararii judecatoresti„, se mai precizeaza in comunicat.

FC Steaua a pierdut marca „Steaua Bucuresti”, in 2015, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins contestatia in anulare formulata de club la decizia din 3 decembrie 2014, prin care i-a fost anulata marca.

Ulterior, Curtea de Apel a decis, pe 21 decembrie 2016, ca Gigi Becali sa nu mai poata folosi numele Steaua, desi in luna mai a anului 2016 Tribunalul Bucuresti a decis ca FC Steaua isi poate pastra numele.

Hotararea Curtii de Apel nu este definitiva, Becali poate sa se adreseze la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar in cazul in care va avea câstig de cauza nu va mai fi nevoit sa-si schimbe numele.