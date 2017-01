Irina Begu si Sorana Cirstea au fost eliminate de la Australian Open

A inceput US Open! UPDATE / Irina Begu a fost deja eliminata. Ana Bogdan a invins-o pe Sorana Cirstea si va juca in turul 2 cu Monica Niculescu!

UPDATE / Sorana Cirstea pierde in doua seturi in fata rusoaicei Panova, in primul tur de la Australian Open. Rezultat magnific obtinut de Irina Begu!