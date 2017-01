A fost aprobata in unanimitate trecerea Formulei 1 la grupul american Liberty Media in schimbul a 8 miliarde de dolari!

Cumpararea Formulei 1 de catre grupul american Liberty Media s-a aprobat in unanimitate, la Geneva, in cadrul unui Consiliu Mondial extraordinar al Federatiei Internationale de Automobilism (FIA).



Astfel, controlul detinut de Delta Topco Limited (societatea holding a grupului Formula 1 si deci proprietarul drepturilor comerciale din Campionatul Mondial FIA al Formulei 1), prin intermediul fondului de investitii CVC Capital Partners, a trecut catre Liberty Media Corporation, s-a anuntat intr-un comunicat al FIA, citat de AFP.

In cadrul unei Adunari Generale extraordinare, la sediul grupului din Englewood (Colorado), actionarii si-au dat acordul pentru realizarea acestei tranzactii de 8 miliarde dolari, care a fost anuntata in luna septembrie si in urma careia unul dintre cel mai urmarite sporturi de pe planeta a trecut sub controlul grupului patronat de miliardarul John Malone.

Liberty Media va infiinta o noua entitate denumita Formula One Grup, care va gestiona activitatile si drepturile disciplinei supreme din sportul automobilistic, care aduce organizatorilor sai aproximativ 1,8 miliarde de dolari pe an.

Urmatoarea editie a Campionatului Mondial de Formula 1 va debuta pe 26 martie, la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei.

Liberty media a cumparat Formula 1 de la fondul de investitii CVC Capital Partners, care controla competitia prin intermediul unui holding denumit Delta Topco, in colaborare cu britanicul Bernie Ecclestone, cel care a facut in ultimii 30 de ani din Formula 1 una dintre disciplinele sportivele cele mai rentabile din lume.

Ecclestone, in varsta de 86 ani, urmeaza sa-i consilieze pe noii actionari in urmatorii trei ani, in timp ce conducerea Formula One Group urmeaza sa fie preluata de Chase Carey, cel care a lucrat mult timp pentru un alt magnat media, Rupert Murdoch.