Vali Ionita, team managerul echipei nationale de futsal a Romaniei, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa victoria tricolorilor de miercuri seara, de la Calarasi, in fata reprezentativei Turciei, cu scorul de 3-2.

„Tuturor le-a placut meciul, dar a fost un meci mai deosebit, in special din cauza conditiilor meteorologice. Important e ca jocul a fost frumos, in fata unei sali cu aproximativ 1500 de spectatori. La Calarasi, oamenilor le place foarte mult futsalul. Avem toate conditiile aici.

Arbitrii FIFA s-au blocat, au intarziat, abia la pauza au intrat. Noroc ca m-am orientat si am adus doi arbitri locali pentru a conduce prima repriza.

Noutatea este ca a intrat Robert Lupu in teren. El cu Matei sunt pionii. S-a observat aparitia lor, chiar decisiva.

Problema a fost ca s-a observat lipsa de joc a jucatorilor nostri. Si ar trebui sa avem mai multa ambitie.

Mai avem pe 8-9 februarie returul cu cehii pe care il jucam in Cehia, dupa ce am jucat in tur la noi la Deva.”, a declarat Vali Ionita, in cadrul emisiunii Blockstart matinal.