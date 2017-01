Lita Dumitru a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia de la Steaua si despre dovezile aduse de Gigi Becali in fata presei. Acesta este de parere ca Steaua nu ar fi ajuns la nivelul la care este acum, daca finantatorul nu prelua formatia ros-albastra.

„Eu consider ca Steaua este cea care a avut si are rezultate in continuare, dintre cele mai bune. Jumatate din populatia Romaniei tine cu Steaua si pe buna dreptate, rezultatele i-a facut pe acesti oameni sa tina cu Steaua.

Gigi are acte, a investit la Steaua si a reusit s-o duca pe Steaua acolo unde trebuia sa o duca. De asemenea, toti cei care au jucat si au facut istorie la Steaua au un cuvant de spus. In actiunea impotriva lui Gigi, actele vor demonstra cine sunt cei care au putere si cine este adevarata echipa.

Daca Gigi nu prelua Steaua, aceasta devenea o echipa modesta pentru ca nu avea bani sa continue.”

Lita Dumitru a preluat echipa secunda a Concordiei Chiajna, formatie aflata in Liga a III-a, pe locul 11 in clasamentul competitiei. Acesta a declarat ca doreste sa creasca fotbalisti pe care „Vulturii” sa ii poata vinde la un nivel mai inalt.

„Eu am plecat cu Concordia de la divizia B si am ajuns cu ei in A. Mircea a fost si este omul care m-a ajutat foarte mult si a considerat ca am facut un sezon foarte bun, dar asta nu are importanta ca am ajuns cu echipa unde am ajuns.

Acum doi ani mi-a dat divizia C si am reusit o perioada buna, am reusit sa scot niste copii buni pe care am putut sa ii recomand la echipa mare si i-au si luat in lot. Este vorba despre Novacek, Marin Ovidiu, Nicu Fota, portarul Voicu si alti cativa doi, trei copii.

Mircea si cu domnul presedinte Tanase au zis sa il puna pe Lita din nou la divizia C, sa crestem copii. Eu vreau ca atat cat mai sunt la Concordia si am spus ca mai sunt util fotbalului, sa antrenez asa cum trebuie copiii, sa fie pregatiti pentru Divizia A si sa mai vanda si Concordia asa cum a vandut acum 7-8 ani.

Si la noi sunt probleme, dar nu asa de mari cum sunt la alte echipe. Nu se plateste foarte bine, dar sunt cu salariile la zi. Divizia C nu costa asa de mult, pentru ca mergem mult pe juniori si pe jucatorii nostri.”, a declarat Lita Dumitru, in cadrul emisiunii Executii in direct.