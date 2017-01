Hari Dumitras, presedintele Federatiei Romane de Rugby, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia echipei nationale de rugby si despre programul acesteia.

„Este un sezon foarte important pentru rugby-ul romanesc pentru ca e o campanie de calificare si acordam foarte mare atentie.

Vom incepe pregatirile pe 29 ianuarie la Bucuresti, dupa care vom pleca in Portugalia.

Jucatorii cei mai in forma si care s-au remarcat in meciurile test vor fi retinuti pentru aceasta campanie. Exista o echipa unita, cu multa experienta si cu jucatori de calitate, avand Cupe Mondiale la activ. Echipa Romaniei a facut mari progrese in ceea ce priveste jocul.

Ma bucura faptul ca suntem o echipa ofensiva. Farmecul jocului este atacul. Baietii au inteles foarte bine mesajul echipei tehnice care a creat un joc specific echipei noastre.

Cheia succesului este sa alternezi modurile de joc, sa surprinzi adversarul.

Avem doua meciuri in Romania: cel cu Spania, care se va juca la Iasi si cel cu Georgia, care se va juca la Bucuresti daca ni se va permite.”

Presedintele Federatiei Romane de Rugby a vorbit si despre situatia Timisoarei in ceea ce priveste sactiunea primita.

„Exista o obligatie a echipelor care organizeaza competitii europene sa asigure toate conditiile. Daca nu se respecta, se aplica sanctiuni. Astea sunt regulile jocului. Terenul omologat era inghetat si meciul nu se putea disputa. Astea sunt sanctiunile forului international. Daca vrem sa stam la masa bogatilor trebuie sa fim ca ei.”, a declarat Hari Dumitras, in cadrul emisiunii Executii in direct.