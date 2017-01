In ciuda notificarii inaintate de CSA Steaua, FRF a decis sa nu oblige echipa lui Becali sa-si schimbe numele!

In cursul zilei de joi, CSA Steaua a trimis catre Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal adrese prin care solicita punerea in aplicare a deciziei date Curtea de Apel cu privire la dreptul de folosire a numelui Steaua de catre echipa finantata de Gigi Becali.



Digi Sport a solicitat si a primit un raspuns oficial din partea Departamentului Juridic al FRF cu privirea la adresa trimisa de CSA.

”Buna ziua,

1. Federatia Romana de Fotbal nu are niciun temei legal sau regulamentar pentru a obliga SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA sa-si modifice denumirea. FRF nu a fost parte in dosarul nr. 31705/3/2015, iar instanta nu a trasat nicio obligatie in sarcina FRF, astfel cum se poate verifica lecturand certificatul de grefa emis de Curtea de Apel Bucuresti.

2. Schimbarea denumirii clubului, efectuata in vederea executarii Deciziei Civile nr. 989A/21.12.2016, nu poate avea niciun efect cu privire la dreptul de participare al clubului in campionatul Liga I.

Va multumim!

Departamentul Juridic al Federatiei Romane de Fotbal”